PM é rendido e assaltado por criminosos em posto de combustíveis em Queimados

Rio - Um subtenente da PM foi alvo de criminosos e assaltado em um posto de combustíveis na Via Dutra, na altura de Queimados, na Baixada Fluminense. O caso aconteceu na noite da última segunda-feira e o oficial teve o carro que dirigia e pertences, como carteira funcional e dinheiro, levados.

Segundo informações, ele não foi ferido e estava desarmado no momento da abordagem criminosa, em um posto de combustíveis no bairro Jardim São Miguel. Policiais do 24º BPM (Queimados) foram chamados para o local e auxiliaram o oficial.

O caso foi registrado na 55ª DP (Queimados), que ouviu a vítima. Agentes realizam diligências em busca de possíveis imagens de câmeras instaladas no local onde ocorreu o fato para tentar identificar os assaltantes.