Homem é preso acusado de matar o sócio em bar na Baixada Fluminense

Rio - Um homem foi preso, nesta quarta-feira, em Iguaba, na Região dos Lagos, acusado de um homicídio no bar Vintage 166, no bairro Vilar dos Teles, em São João de Meriti, em dezembro do ano passado. O homem já tido sido identificado e vinha sendo monitorado por policiais da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF), que realizaram a prisão.

Em dezembro, houve uma confusão no bar que acabou com um garçom ferido e o dono do estabelecimento, Wallace Matos Cardoso, morto. Segundo a especializada, a vítima e o acusado eram sócios do local e naquele dia houve um desentendimento por conta da distribuição de lucros que acabou evoluindo para a briga, onde houve o disparo de arma de fogo e a morte de Wallace.

Na época, um cliente contou como aconteceu a confusão. "Estava rolando o show normal, os meninos do grupo de pagode iam cantar e começaram os tiros. Todo mundo abaixou, umas pessoas correram para o banheiro e outras para fora (do bar). Foi horrível", relatou.

O homem foi encaminhado para a Secretaria de Administração Penitenciária e seguirá para o sistema penitenciário de Benfica, Zona Central do Rio.

