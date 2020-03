SuperVia registra redução de 96,6 mil passageiros nesta quinta-feira

Rio - A SuperVia registrou uma redução de 96,6 mil no número de passageiros em seus ramais, do início da operação desta quinta-feira até às 9h, o que corresponde a uma queda de 46,7% no movimento nesse período em um dia comum. A diminuição é um reflexo das recomendações dos governos estadual e municipal feitas à população do Rio de Janeiro para evitar propagação do novo coronavírus.





A Na quarta-feira, durante todo o período da operação comercial, a redução foi de mais de 266 mil passageiros, o que equivale a uma queda de 43,9% em relação a uma quarta-feira normal. Desde segunda-feira já foi observada uma redução acumulada de 720.156 passageiros que estariam utilizando os trens. SuperVia também adotou um processo de limpeza especial dos trens na estação terminal Central do Brasil e das catracas nas estações de maior movimento para evitar o contágio do Covid-19 . Mesmo com poucos passageiros, os intervalos dos ramais seguem normais.