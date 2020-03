Crivella: motoristas podem ser presos e BRT, interrompido se passageiros viajarem em pé

Rio - O prefeito do Rio, Marcelo Crivella, disse que motoristas dos ônibus do BRT podem ser presos em flagrante se conduzirem articulados com passageiros em pé. O prefeito citou o artigo 268 do Código Penal com base jurídica para a penalização. "O artigo prevê detenção para pessoas que desobedecerem ordens do poder público em casos de calamidade pública", disse Marcelo Crivella.

Segundo Crivella, a Prefeitura também encaminha nesta quinta-feira à Câmara dos Vereadores um projeto que prevê mudança na escala da Guarda Municipal, de 18 h por 60 h para 12 h por 36 h. "Pedimos que os vereadores votem em caráter de urgência. Com isso, teremos grande aumento do efetivo da Guarda Municipal, e poderemos colocar equipes em cada estação do BRT para fiscalizar se estão ficando cheios ou não", disse o prefeito.

Em relação ao BRT, Prefeito disse que haverá fiscais da Secretaria Municipal de Transportes do Rio (SMTR) em cada uma das 36 garagens do sistema, para garantir que todos os ônibus estejam em circulação. Além disso, Crivella informou que os guardas municipais serão acompanhados por PMs na fiscalização nas estações.



"Se nada disso adiantar, vamos suspender o BRT por 24 horas, prazo que pode ser estendido", disse que Crivella, que anunciou também a suspensão do cartão RioCard de alunos da rede pública de ensino: "As aulas estão suspensas. Então, não faz sentido que continuem usando os cartões para circular de ônibus. A partir de hoje, eles não serão mais aceitos."

Operação na orla fechará quiosques

Sobre aglomerações nas praias, o secretário de Ordem Pública, Gutemberg Fonseca, anunciou que começa hoje uma operação em toda a orla do Rio para fechar os quiosques. "Percebemos que eles continuam lotados e com música ao vivo à noite. As recomendações não surtiram efeito. Então, começamos hoje a operação para fechar todos os quiosques, do Leme ao Pontal", anunciou o secretário.

Canal receberá denúncias sobre eventos

O prefeito Marcelo Crivella anunciou, ainda, a criação de um canal de denúncias na Central 1746 para que a população denuncie a realização de eventos na cidade.



"Se virem faixas ou cartazes anunciando a realização de evento com aglomeração de pessoas, denunciem pelo 1746, para que possamos agir com antecedência e impedir a realização do evento", orientou Crivella.