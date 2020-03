Consultas ambulatoriais não emergenciais estão suspensas por conta do coronavírus

Rio - Os atendimentos ambulatoriais eletivos de pacientes estáveis nas unidades de saúde públicas, privadas e universitárias no Estado do Rio de Janeiro serão suspensos por tempo indeterminado. A medida, de acordo com a Secretaria Estadual de Saúde (SES), é uma das formas de combater a pandemia do coronavírus. Os atendimentos ambulatoriais de cardiologia, oncologia, pré-natal, psiquiatria e psicologia e dos pacientes que tenham risco de descompensação ou deterioração clínica serão mantidos, assim como os atendimentos nos setores de imunização e o acesso às receitas da prescrição de uso contínuo.

O acolhimento por profissional de saúde da demanda espontânea não agendada de usuários nas unidades de saúde ambulatoriais públicas, privadas e universitárias também seguirá, visando orientá-los quanto às medidas preventivas à infecção pelo covid-19, cuidados básicos com a saúde, e sinais de alerta que justifiquem atendimento em unidades de pronto atendimento e emergências.

As medidas constam de uma resolução divulgada nesta quinta-feira pela Secretaria estadual de Saúde como forma de preparar as unidades para atender as vítimas da epidemia de coronavírus.

Outras restrições

- Fica suspensa, por tempo indeterminado, a realização no Centro Estadual de Diagnóstico e Imagem (RIO Imagem) de radiografias, ultrassonografias, ecocardiogramas, mamografias, tomografias computadorizadas (TC), ressonâncias magnéticas (RNM), exceto em casos de biopsia guiada por ultrassonografia e TC e RNM para de pacientes oncológicos, imunocomprometidos ou casos emergenciais.

- Não será permitida a presença de acompanhantes, exceto nos casos previstos por lei, nos quais serão permitidos 1 acompanhante por paciente.