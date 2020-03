Após áudio circular no WhatsApp, polícia desmente roubo em prédios da Zona Sul

Rio - As polícias militar e civil, desmentiram, na tarde desta quinta-feira, um áudio que estava circulando nas redes sociais e grupos de WhatsApp, que "informava" que homens usando coletes da prefeitura estavam assaltando prédios no bairro do Flamengo, na Zona Sul da cidade. De acordo com o conteúdo, os criminosos, caracterizados como agentes de saúde, iam até os condomínios da região e diziam aos moradores que fariam testes para o coronavírus e acabavam assaltando vários apartamentos.

Em seu twitter, a Polícia Civil, junto a Polícia Militar, disse que nenhuma corporação foi acionada para a ocorrência e que tudo não passava de mais uma fake news.

Atenção! A #SEPOL e a @PMERJ informam que, até o momento, não foram acionadas ou houve registro de qualquer ocorrência de crime de roubo, supostamente, praticado por indivíduos utilizando uniformes da prefeitura, em um prédio localizado no bairro do Flamengo, #ZonaSul. É boato! pic.twitter.com/lJmpoYMr8z — Polícia Civil RJ (@PCERJ) March 19, 2020

Em nota, o Governo do Estado do Rio de Janeiro se pronunciou negando que haja visitas individuais de agentes de saúde para realizar teste de coronavírus.

A APSA (Administração Predial SA), divulgou alguns cuidados úteis para que moradores se protejam dos possíveis golpes. Veja:

- Escolha uma equipe de segurança especializada



- Reforce o prédio com Segurança Eletrônica



- Controle de Entrada e Treinamento de Porteiros



- Cadastro de empresas de empresas fornecedoras e entregadoras



- Tenha Circuitos internos de TV



- Liste e compartilhe telefones úteis

- Participe os moradores

- Use soluções digitais em tempos de confinamento