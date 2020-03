Coronavírus: Projeto prevê que seja suspensa a cobrança de serviços essenciais às famílias de baixa renda ou desempregados

Rio - A deputada Renata Souza (PSOL) apresentou, nesta quinta-feira, uma série de Projetos de Lei para o enfrentamento à pandemia do covid-19 no estado do Rio de Janeiro. Entre as propostas, estão a suspensão de cobrança de contas de consumo durante o período de estado de emergência, para famílias com renda mensal per capita menor ou igual a meio salário mínimo, além de um programa específico para pessoas em situação de vulnerabilidade social.

"É realmente importante que as pessoas fiquem em casa, mas precisamos entender e adaptar às necessidades daqueles que não podem parar de trabalhar pois, se param, não tem comida na mesa. Além disso, as contas não param de chegar. Então é preciso ter medidas eficazes para que as pessoas mais pobres tenham seus gastos reduzidos. É uma população que já carece de políticas sociais, por isso é necessário minimizar os impactos da pandemia na vida dos mais pobres", explica a deputada, que também é presidente da Comissão de Direitos Humanos da Alerj.

A deputada também apresentou um projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a remanejar valores orçamentários, incluídos na Lei Orçamentária Anual de 2020, oriundos do Programa de Serviço de Comunicação e Divulgação, para a realização de campanhas informativas acerca dos critérios para a realização de exames de testagem dos pacientes suspeitos de portar o vírus covid-19. O objetivo é informar a população e otimizar a informação para prevenção em saúde.

Outra proposta de Renata Souza obriga as empresas públicas e privadas de distribuição de água no estado a fornecer água potável para todas as localidades do Rio de Janeiro, onde o abastecimento estiver irregular. De acordo com a parlamentar, este projeto de lei será protocolado na próxima sessão plenária.

"Parte da população de diversas favelas já relatou estar sem água, como por exemplo, no Complexo do Alemão e da Maré, na Camarista Méier, na Chatuba, em Mesquita, entre outras localidades. A principal forma de evitar o contágio é lavando as mãos, mas sem água isso é impossível. Zelar pela saúde da população é uma obrigação do Governo. Precisamos garantir que quem sofre com a falta de água, não apenas agora por que esta questão é antiga, tenha o condições básicas de sobrevivência e cuidado neste período de quarentena", explica a deputada.

Ainda segundo Renata, a água poderá ser distribuída por meio alternativo, como por exemplo, utilizando caminhões "pipa" ou água mineral engarrafada, enquanto durar a interrupção do fornecimento regular neste período de estado de emergência.

A bancada do PSOL na Alerj elaborou, também, uma moção política de apelo à presidência do Congresso Nacional sugerindo a suspensão imediata da dívida e encargos do estado com a União e com os bancos públicos e 15 projetos de lei, ao todo, para conter o coronavírus e dar o devido suporte à população durante o período de pandemia.