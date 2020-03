Coronavírus: Secretaria Municipal de Saúde suspende visitas de idosos e menores de 12 anos a pacientes internados

Rio - A Secretaria Municipal de Saúde informou, nesta quinta-feira, que pacientes internados em hospitais municipais não poderão receber visitas de idosos acima de 60 anos e menores de 12 anos. De acordo com a pasta, a suspensão é por tempo indeterminado.

Segundo a secretaria, a medida tem como objetivo diminuir a exposição e o contágio do novo coronavírus. Nesta tarde, a secretaria estadual de Saúde (SES) informou que registrou 66 casos confirmados de coronavírus (Covid-19) no estado do Rio até a data de hoje. Os casos confirmados estão distribuídos da seguinte maneira: Rio de Janeiro (56), Niterói (7), Barra Mansa (1), Guapimirim (1) e Miguel Pereira (1).

Medidas de prevenção



- Proteger nariz e boca ao espirrar ou tossir;

- Não compartilhar objetos de uso pessoal, como talheres e copos;

- Lavar frequentemente as mãos, especialmente após espirrar ou tossir;

- Utilizar álcool em gel nas mãos;

- Evitar tocar o rosto após a higienização das mãos.