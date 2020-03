Exército diz que não decidiu sobre uso de hospitais de campanha no Rio

Comando Militar do Leste (CML) informou, nessa quinta-feira, que ainda não há nada decidido "sobre um possível emprego dos hospitais de campanha do Exército na cidade do Rio de Janeiro", Rio - Oinformou, nessa quinta-feira, que ainda não há nada decidido "sobre um possível emprego dos hospitais de campanha do Exército na cidade do Rio de Janeiro", conforme anunciado pela prefeitura

Em nota oficial, o Exército afirmou que esses meios de saúde são escassos e que seu emprego, em âmbito nacional, "será autorizado pelo Ministério da Defesa, após criteriosa avaliação do Comando do Exército".



O CML disse ainda que "até o momento, ainda não houve decisão quanto à ativação desse tipo de instalação de saúde em nenhuma região do país".



Ministério da Defesa quanto à Zona Oeste do Rio. A prefeitura disse que está afinada e em contato permanente com oquanto à montagem do hospital de campanha no Riocentro , na

"A prefeitura, além de ofício ao Comando Militar do Leste, tem tratado diretamente com os responsáveis envolvidos para preparar toda a estrutura necessária à instalação do hospital", o município afirmou.

Segundo a prefeitura, o Comando Militar do Leste só entra em ação quando é sinalizado o momento propício e, para tanto, o espaço já tem que estar pronto.

"A montagem do hospital de campanha é feita em 24 horas pelo Exército, conforme os entendimentos entre as partes", o município disse.



A prefeitura informou, sem definir data, que montará um hospital de campanha com capacidade para internar até 500 pacientes no Riocentro, principal centro de convenções da cidade, localizado em Jacarepaguá.



Os leitos do hospital improvisado serão usados para internar pessoas que estão se recuperando de cirurgias eletivas ou que estão em tratamento em hospitais da rede municipal. A ideia é liberar as vagas ocupadas por essas pessoas para que pacientes com Covid-19 possam ser atendidos.



