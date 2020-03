Coronavírus pode causar perda de R$ 30 bi ao PIB do Comércio e Serviços do estado do Rio, aponta IFec RJ

Rio - O Instituto Fecomércio RJ realizou uma pesquisa, entre os dias 17 e 18, com mais de 500 empresários, para avaliar a percepção do setor, que corresponde por 2/3 da atividade econômica do estado, para analisar o cenário econômico durante a pandemia do coronavírus.

Segundo levantamento do instituto, nos últimos sete dias de enfrentamento ao coronavírus, empresários do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do estado do Rio observaram uma queda de 50% na demanda. Os problemas, que além da redução da demanda (75,5%) envolvem interrupção do abastecimento (19,5%) e falta de funcionários (17%), foram apontados por 66,2% dos entrevistados.

Ainda segundo eles, a preocupação aumenta para a próxima semana. Aproximadamente 83,3% esperam ter problemas, ou seja, mais empresários vão passar por dificuldades. Para eles, a falta de demanda deve atingir 70%, percentual superior aos 50% registrados entre 16 e 20 de março. As principais dificuldades apontadas são a redução da demanda (72,8%), seguido pela interrupção do abastecimento (40,5%) e falta de funcionários (21,9%).



Caso a percepção adversa se concretize, e as restrições permaneçam por 30 dias, o PIB do Comércio e Serviços do estado do Rio de Janeiro deve sofrer uma perda em torno de R$ 30 bilhões no mês.