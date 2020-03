Vídeo mostra tentativa de assalto a turista argentino no Centro do Rio

Rio - Um homem foi detido durante uma tentativa de assalto a um turista argentino, na tarde desta quinta-feira, na rua do Lavradio, no Centro do Rio. Segundo a PM, policiais do Batalhão de Choque que estavam na região viram a ação e impediram o roubo, tendo que usar armamento de menor potencial ofensivo para dispersar o grupo.

Vídeo mostra tentativa de assalto no Centro do Rio.#ODia pic.twitter.com/FnZgZWdz1q — Jornal O Dia (@jornalodia) March 20, 2020

A ocorrência foi registrada na 5ª DP (Centro). O vídeo gravado por uma pessoa que não se identificou, circula nas redes sociais e mostra a tentativa de roubo pelo grupo de pessoas e a ação do Choque, que dispersou os assaltantes, com armamento. Também houve correria das pessoas que passavam pelo local.