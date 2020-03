Cabo da PM furta o celular de colega sargento dentro de batalhão da Baixada

Rio - O cabo da PM Marcus Valério Carpinetti Costa foi preso em flagrante, nesta quinta-feira, por ter furtado o celular de um sargento no 39º BPM (Belford Roxo), onde ambos são lotados. O cabo foi levado à Terceira Delegacia de Polícia Judiciária (3ª DPJM), em Nova Iguaçu, ainda na Baixada Fluminense.

De acordo com a ocorrência registrada pelo batalhão, o PM que teve o celular furtado deu por falta do telefone perguntou se o cabo o teria visto ou pego ele por engano. O cabo negou que estivesse com o telefone, demonstrando "nervosismo e agitação".

Foi então, que o cabo foi visto pelo sargento e um soldado deixando o celular próximo de uma árvore na área do estacionamento do batalhão. O sargento pegou o aparelho no local e deu voz de prisão ao colega, tendo o outro policial com testemunha.

Na 3ª DPJM, o cabo Marcus Valério foi atuado em flagrante por furto, dentro do Código Penal Militar.