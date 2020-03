Coronavírus: Ministro da Infraestrutura garante que aeroportos não serão fechados

Rio - Apesar do decreto do governador do Rio, Wilson Witzel , de suspender voos internacionais e nacionais de estados com casos de infectados (inclusive a ponte-aérea Rio-SP), o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas, afirmou que o governo federal não vai determinar o fechamento dos aeroportos. Em entrevista nesta sexta-feira à GloboNews, ele disse que a medida poderia gerar problemas de abastecimento e também que não se pode "criar barreiras sanitárias" que impeçam o transporte de produtos essenciais.Freitas ainda afirmou que o decreto de Witzel "padece de legalidade" e que o próprio governador sabe disso."Ele criou uma saída para isso, ao dizer que o decreto depende do aval da agência federal, jogando a responsabilidade para a União, mas não vai haver fechamento de aeroportos", disse o ministro, que lembrou que o tema é competência da União e que os contratos com o setor aeroportuário serão "reequilibrados".