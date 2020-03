Russa é presa transportando cocaína no Aeroporto Internacional Tom Jobim

Rio - Policiais federais da Delegacia Especializada do Aeroporto Internacional no Galeão (DEAIN) prenderam, na noite desta quinta-feira, uma cidadã da Rússia transportando aproximadamente 4,5 kg de cocaína. A russa de 38 anos foi presa flagrante.



De acordo com a Polícia Federal, os agentes encontraram a droga escondida na estrutura da mala e da mochila despachadas, misturada a uma substância emborrachada de cor preta. O voo dela faria uma escala em Frankfurt, na Alemanha, e tinha como destino final a cidade de Minsk, capital da Bielorrússia.



O presa foi autuada por tráfico internacional de drogas e a pena do crime pode chegar a 15 anos de reclusão.

Galeria de Fotos Cidadã da Rússia foi presa no Aeroporto Internacional Tom Jobim, no Galeão, com cocaína Divulgação Cidadã da Rússia foi presa no Aeroporto Internacional Tom Jobim, no Galeão, com cocaína Divulgação