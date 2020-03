Chuva forte chega ao Rio na tarde desta sexta

Rio - Após uma semana intensa de calor na cidade, o primeiro dia de outono começará chuvoso. De acordo com o Centro de Operações Rio (COR), a aproximação de uma frente fria irá influenciar o tempo nesta sexta-feira. O céu ficará nublado passando a encoberto com pancadas de chuva forte a muito forte, podendo vir acompanhadas de raios, a partir da tarde. Os ventos estarão moderados a fortes. Apesar da mudança climática, a temperatura máxima será de 38°C.

Ainda de acordo com o COR, os modelos numéricos de previsão do tempo, permanecem indicando maiores acumulados de chuva entre a noite desta sexta-feira e a madrugada de sábado. A estimativa média entre a noite de sexta e a manhã de sábado é de 50mm.

Próximos dias

O Alerta Rio informa que, neste sábado, a passagem de uma frente fria manterá o tempo instável na capital fluminense, com céu nublado a encoberto e há previsão de pancadas de chuva moderadas a fortes durante os períodos da madrugada e da manhã, acompanhadas de ventos moderados a fortes.



No domingo, o transporte de umidade manterá o céu com muitas nuvens ao longo do dia e com previsão de chuva fraca a moderada isolada durante a noite. A partir de segunda-feira, o tempo voltará a ficar estável na cidade do Rio e não há previsão de chuva.