Sambódromo poderá abrigar população em situação de rua durante pandemia

Rio - O Sambódromo do Rio poderá abrigar moradores de rua durante a pandemia do coronavírus que atinge o mundo todo. De acordo com a prefeitura, a secretária municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, Jucélia Oliveira Freitas, a Tia Ju, conversa com a administração do local e do Terreirão do Samba para definir qual local será melhor para o acolhimento da população em situação de rua.

Procurada pelo DIA, a prefeitura disse que o objetivo é instalar mobiliários, como camas, pias e chuveiros, para acolhimento dessa população. Em paralelo, a secretária também conversa com presidente da Cedae, Renato Lima, para verificar a possibilidade de instalação de pias pelas ruas da cidade para higienização da população em situação de rua.

A partir da próxima semana, equipes de abordagem distribuirão quatro mil kits com sabonete líquido, lenço umedecido e papel higiênico, junto com panfleto informativo sobre como proceder a higienização. Também está prevista, junto com o governo do estado, a distribuição de 400 vagas em quartos de hotéis para idosas, gestantes e mães com crianças em situação de rua na cidade.