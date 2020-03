Procon recomenda que comerciantes limitem a venda de álcool em gel, máscaras e luvas

Rio - O Procon Estadual do Rio de Janeiro recomendou, nesta sexta-feira, que os estabelecimentos comerciais observem os limites para vendas de álcool em gel, máscaras e luvas cirúrgicas. De acordo com o órgão, isso acontece em virtude das políticas sociais e econômicas que visam a redução do risco da propagação do coronavírus (covid-19), com o objetivo de garantir o acesso universal e igualitário aos meios de proteção, recuperação e promoção da saúde.

As recomendações foram autorizadas pelo governador Wilson Witzel e não abrangem os distribuidores que vendem quantidades para lojas, hospitais públicos e privados e órgãos públicos de saúde.



"É importante que as pessoas entendam que a limitação é para que todos tenham acesso aos produtos. Neste momento difícil, precisamos mais do que nunca, pensar no coletivo. Foi comprovado pelas denúncias recebidas e fiscalizações, que algumas pessoas estavam comprando várias caixas fechadas desses produtos, dificultando a compra dos demais consumidores", declarou o Presidente do Procon RJ, Cássio Coelho.



Itens por pessoa

Álcool em gel:



- Até 100ml (cem) – 5 (cinco) unidades por pessoa

- Acima de 100ml (cem) até 500ml (quinhentos) – 3 (três) unidades por pessoa

- Acima de 500ml (quinhentos) até 1 litro – 2 (duas) unidades por pessoa

- Acima de 1 litro – 1 (uma) unidade por pessoa



Máscaras e luvas cirúrgicas:

- Caixa, 01 (uma) unidade por pessoa

- Avulsa, até 05 (cinco) unidades por pessoa

Ainda segundo o Procon, os estabelecimentos deverão informar a disponibilidade, o preço e a quantidade de unidades ou caixas permitidas para venda por cada consumidor na área externa de forma clara, por meio de faixas ou banners (respeitando a medida de 1,5 m²).