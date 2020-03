Coronavírus: moradores de favelas reclamam da alta de preços sobre produtos

Rio - Moradores das favelas cariocas reclamam dos altos preços que são praticados em estabelecimentos comerciais sobre produtos de prevenção contra a covid-19, doença causada pelo coronavírus. Denúncias podem ser feitas via WhatsApp, junto à Delegacia do Consumidor (Decon). Com as informações, os agentes vão realizar fiscalizações e, verificado o crime, irão autuar os responsáveis por crime contra a economia popular.



O objetivo é estimular que o consumidor que se sinta lesado denuncie a prática com mais facilidade. O número disponibilizado para contato por WhatsApp é: (21) 96959-0600.



Pelas redes sociais, quem vive na Rocinha, na Zona Sul, reclama da alta do preço do álcool em gel, recomendado na higienização das mãos. "Entrei na drogaria e o álcool está custando R$57,99. Estou indignado!", escreveu um morador.



Quem dependeu dos mercados da região da Pavuna, na Zona Norte, também deu de cara com valores exorbitantes. "Estamos em uma situação de emergência. Não é possível que ainda tenhamos pessoas que pensem no lucro", escreveu uma internauta.



A Decon informou que denúncias por ligação telefônica, permanecem nos seguintes números: Decon: (21) 2582-7362 e Disque Denúncia: (21) 2253-1177.