Apreensão pela pandemia do Covid-19 e queda no movimento mudam a rotina em salão na Tijuca

Rio - A pandemia do novo coronavírus tem mudado hábitos simples de muitos cariocas. Em pleno o dia de feijoada no tradicional Bar do Momo, na Tijuca, o delivery foi a forma encontrada para compensar a queda de 50% no movimento. No outro lado da calçada, o Chaga's Cabeleireiros sentiu o impacto com o crescimento dos casos na cidade e decidiu fechar as portas provisoriamente. Este sábado será o último dia de atendimento até a reabertura, no dia 28.

"Nunca vi nada parecido. Tenho receio, pois tenho 77 anos. E também temo pelos negócios, mas decidimos colocar a saúde em primeiro lugar e torcer para que essa epidemia seja controlada", disse Manoel Rodrigues de Souza, sócio do estabelecimento.

A habilidade com as mãos exige de Manoel Rodrigues de Souza muita precisão para desempenhar o ofício de barbeiro e de músico após o expediente no Salão do Chagas, na Tijuca. Aos 77 anos e, portanto, pertencente ao grupo de risco à pandemia do novo coronavírus, ele decidiu pela pausa na dupla função. Além da queda do movimento em mais de 50% na clientela, a crescente no número de casos no Rio tem deixado Manoel apreensivo.

"Funcionaremos até sábado e reabriremos no dia 28. Estou com muito receio. Afinal, tenho 77 anos. Muitos clientes do salão são idosos, que estão reclusos. O movimento caiu absurdamente. Assisti à Copa de 70, trabalhando neste mesmo salão e nunca vida nada parecido", disse Manoel.

Integrante do Grupo Casarão, Manoel terá o cavaquinho, instrumento que toca desde os 18 anos, como principal passatempo durante a quarentena em sua casa no Grajaú. Por conta da pandemia do novo coronavírus, a banda teve dois eventos adiados. Com o confinamento forçado, ele promete praticar para não perder a aptidão de olho na dupla jornada como músico e barbeiro.