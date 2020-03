Maricá: força-tarefa para construção de hospital

A fim de ampliar o combate e tratar possíveis casos do coronavírus, a Prefeitura de Maricá montou uma operação com 250 operários para concluir as obras do novo Hospital Municipal Dr. Ernesto Che Guevara, na rodovia Amaral Peixoto, em São José do Imbassaí.

A unidade de saúde, neste primeiro momento, será apenas para atender os pacientes com a Covid-19 e busca tratar possíveis casos da cidade e de regiões como Itaboraí, Rio Bonito e até Niterói, acrescentando 138 leitos no combate à doença. O trabalho começou na última quarta-feira, com equipes de trabalhadores se revezando dia e noite para a conclusão da obra, que tem previsão estimada de terminar na semana que vem. O início do funcionamento, no entanto, será em torno de 40 dias.

O hospital será peça importante para o enfrentamento à pandemia, segundo a secretaria estadual de Saúde. A secretária municipal de Saúde, Simone Costa e Silva, enaltece a capacidade do município de se organizar e prestar auxílio também para o estado.

"O hospital já tem responsabilidade técnica, tem os protocolos e o que falta agora vai ser resolvido, nem que todo mundo durma e acorde dentro do hospital Dr. Ernesto Che Guevara. Ele vai abrir para atender não só a população municipal, mas a população regional", ressalta.

DISPOSIÇÃO INTERNA

As instalações do hospital ocupam uma área total de 13 mil metros quadrados e é formado por três blocos. No A ficarão os consultórios médicos e a recepção; no B vai estar o centro cirúrgico e as UTIs, e no C funcionará a área de serviços como refeitórios, vestiários, administração e salas de TI. Além disso, o Che terá 2 Centros de Tratamento Intensivo, 19 enfermarias, 6 salas de observação para adultos e mais três salas de observação na pediatria. O investimento inicial da prefeitura foi de R$ 40 milhões.