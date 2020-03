Frente fria: Tempo muda e Rio tem registro de chuva forte

Rio - A aproximação de uma frente fria mudou o tempo no Rio e causa uma forte chuva em pontos da cidade na noite desta sexta-feira. Núcleos de chuva atuam principalmente na Zona Oeste e provocam chuva moderada a forte em pontos isolados e se deslocam para as zonas Norte e Sul. A previsão para as próximas horas é de pancadas de chuva moderadas a fortes durante os períodos da madrugada e da manhã de sábado, acompanhadas de ventos moderados a fortes.

Entre 19h e 20h, foi registrado chuva forte nas estações Santa Cruz (17,4 mm) e Bangu (16,4 mm). Já em Campo Grande (13,4 mm), Sepetiba (11,4 mm) e Avenida Brasil/Mendanha (6,6 mm) choveu moderado.

Previsão para os próximos dias

Neste sábado (21) o tempo ficará instável na capital fluminense, com céu nublado a encoberto e previsão de pancadas moderadas a fortes de chuva.



No domingo (22), o transporte de umidade manterá o céu com muitas nuvens ao longo do dia e com previsão de chuva fraca a moderada isolada durante a noite. A partir de segunda-feira (23), o tempo voltará a ficar estável na cidade do Rio e não há previsão de chuva.