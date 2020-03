Coronavírus: Witzel alerta para colapso na saúde do Rio em até 15 dias

Rio - Durante reunião de emergência com deputados estaduais, o governador Wilson Witzel apresentou plano para buscar recursos e proteger a economia do Estado do Rio. Segundo Witzel, devido às restrições que foram tomadas para conter o avanço da Covid-19, a Saúde deverá entrar em colapso. Em entrevista à CNN Brasil, o governador deu um prazo para de 15 dias para o colapso no Estado do Rio.

"A situação atual é muito difícil, tanto para o país, quanto para o Rio. Nossa preocupação é sempre com a preservação de vidas”, disse. Ainda segundo Witzel, "para agravar ainda mais a situação, precisamos pensar na sobrevivência das pessoas e das empresas, que vão sofrer severamente com a crise. O estado vai sofrer

demais com a perda de arrecadação", conclui o governador.

Mais cedo, a Secretaria Estadual de Saúde informou que foram confirmados 109 casos de covid-19 no estado, sendo 1.701 casos suspeitos e duas mortes.



Os casos confirmados estão distribuídos da seguinte maneira: Rio de Janeiro (89), Niterói (10), Petrópolis (2), Barra Mansa (1), Guapimirim (1) e Miguel Pereira (1). Há ainda três (3) estrangeiros confirmados para a Covid-19, além de dois (2) casos com o local de residência em investigação.



Nesta quinta-feira (19), a SES confirmou os dois primeiros óbitos por coronavírus no estado. As vítimas são uma mulher de 63 anos, em Miguel Pereira, e um homem de 69 anos, em Niterói. Os dois eram diabéticos e hipertensos e apresentaram sintomas após contato com outros casos confirmados vindos do exterior. Idosos e portadores de doenças crônicas compõem o grupo de risco para covid-19.