Polícia prende traficante foragido que se passava por sargento da PM em Rio das Ostras

Rio - A Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu, na tarde desta sexta-feira, o traficante Leandro Rezende de Souza Batista - mais conhecido pelas alcunhas de Chocolate, Chuck e Pelé. A prisão ocorreu em sua residência, em Rio das Ostras, onde ele era dono de um minimercado e se passava por sargento da Polícia Militar.

Leandro é oriundo da favela de Acari e já foi chefe do trafico de drogas da comunidade do Chapéu Mangueira, na zona sul do Rio de Janeiro. Ele estava foragido desde 2013 pelo crime de homicídio qualificado.

Junto com o traficante, foram apreendidos um fardamento completo, armas e munições - Divulgação Polícia Civil

O traficante foi localizado pelo setor de inteligência da Delegacia Especializada em Armas, Munições e Explosivos (Desarme). Junto com ele, foram apreendidos um fardamento completo, uma capa de colete da PMERJ, uma pistola calibre 9mm com numeração suprimida, dois carregadores e munições.