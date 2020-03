Rio - Uma adolescente de 15 anos foi morta na sexta-feira no Morro do Chaves, em Barros Filho, Zona Norte, do Rio. Segundo páginas do bairro, a morte aconteceu durante confronto entre facções criminosas.

A Polícia Militar informou que agentes do 41º BPM (Irajá) encontraram a vítima em óbito, quando foram verificar uma ocorrência na Estrada João Paulo. A área foi isolada e a perícia acionada.

A Delegacia de Homicídios instaurou inquérito para apurar a morte da jovem e a Polícia Civil informou que diligências estão em andamento.

De acordo com páginas informativas locais, na sexta-feira houve uma tentativa de invasão de traficantes do Terceiro Comando Puro (TCP) ao Morro do Chaves em Barros Filho, dominado pela facção rival Comando Vermelho, que resultou em confronto.