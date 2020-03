Vídeo! Crianças cantam 'Depende de nós' e emocionam Web

Alunos da escola de música Musical Antonio Adolfo, do Rio de Janeiro, gravam vídeo em que cantam “Depende de nós”, de Ivan Lins e Vitor Martins. A iniciativa é um incentivo às medidas para conter o avanço do novo coronavírus no país, que pede quarentena em todos os lares brasileiros.



O isolamento social é uma das principais medidas adotadas para conter o avanço da pandemia. Algumas iniciativas tem sido feitas na internet afim de mobilizar a população para aderir ao isolamento social.

No vídeo, crianças cantam a música de Ivan Lins e Vitor Martins. Assista!