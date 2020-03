Portal dos Procurados pede informações sobre envolvidos em morte de segurança

Rio - O Portal dos Procurados divulgou cartaz neste sábado para ajudar a Delegacia de Homicídios da Capital e ao Grupo de Pronta Resposta da Subsecretária de Inteligência da PM com informações que possam levar a identificação e prisão dos envolvidos na morte do 2º Sargento da Polícia Militar do Rio de Janeiro Luiz Felipe Pinto Rodrigues

A Polícia Militar lamentou a morte por meio de sua conta no Twitter. O sargento Luiz Felipe deixa esposa e dois filhos. "A PMERJ presta solidariedade e apoio à família", diz a publicação.



Galeria de Fotos Luiz Felipe Pinto Rodrigues prestava serviço para a Secretária de Estado do Governo e Relações Institucionais e fazia a segurança do secretário Cleiton Rodrigues Divulgação Secretário de governo Cleiton Rodrigues passa bem Divulgação Equipe do 2ºBPM (Botafogo) foi à Rua Soares Cabral, em Laranjeiras, na Zona Sul do Rio, para verificar ocorrência Reprodução Equipe do 2ºBPM (Botafogo) foi à Rua Soares Cabral, em Laranjeiras, na Zona Sul do Rio, para verificar ocorrência Reprodução

O militar que prestava serviço para a Secretária de Estado do Governo e Relações Institucionais e fazia a segurança do secretário Cleiton Rodrigues, morreu por volta das 15h50, na Rua Soares de Cabral, em Laranjeiras, na Zona Sul do Rio. As primeiras informações são de que o PM foi baleado durante uma tentativa de assalto. Seis criminosos teriam saído de um Gol e atacado o veículo, no qual estavam o militar e mais duas pessoas. O agente levou três tiros e os bandidos fugiram do local sem levar nada.



Ele chegou a ser socorrido em estado gravíssimo ao Hospital Central da Polícia Militar, mas não resistiu ao ferimento.

O governador Wilson Witzel lamentou a morte por meio de sua conta no Twitter. " Nosso policial foi um guerreiro e fará parte da galeria de heróis do RJ. Toda a minha solidariedade à sua esposa, seus dois filhos, familiares e amigos nesse momento tão difícil. Decretarei luto oficial para as honras militares", escreveu o governador.



A Delegacia de Homicídios da Capital, da Polícia Civil, abriu uma investigação para apurar as circunstâncias da morte do policial. Os agentes periciaram o local e equipes da unidade estão em busca de câmeras de segurança que ajudem a identificar a autoria do crime.





O Portal dos Procurados pede que quem tiver qualquer informação a respeito da localização dos envolvidos na morte do SGT Luiz Felipe denunciem pelos seguintes canais: Whatsapp do Portal dos Procurados (21) 98849-6099; pelo F Com a morte do 2ºSGT Luiz Felipe chega a 17 o número de agentes de segurança pública assassinados no Rio de Janeiro em 2020, sendo 13 da Polícia Militar, um da Policia Federal, um do Corpo de Bombeiros, um da Marinha do Brasil e um agente penitenciário da SEAP.O Portal dos Procurados pede que quem tiver qualquer informação a respeito da localização dos envolvidos na morte do SGT Luiz Felipe denunciem pelos seguintes canais: Whatsapp do Portal dos Procurados (21) 98849-6099; pelo F acebook /(inbox), ou pelo Disque-Denúncia (21) 2253-1177.

Todas as informações sigilosas sobre o caso serão encaminhadas para a DH/Capital e PMERJ, encarregadas do caso e que tem como prioridade prender os envolvidos na morte de Agentes de Segurança Pública no Rio.

SEVIT oferece auxílio à família de PM morto na Zona Sul



A Secretaria de Estado de Vitimados (SEVIT) informa que ofereceu auxílio psicológico e social a família do policial militar Luiz Felipe Pinto Rodrigues, que morreu na tarde desse sábado. "A SEVIT está acompanhando o caso e à disposição dos parentes do sargento", diz a nota.