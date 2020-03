Rio - O ator e produtor Perfeito Fortuna completou 70 anos neste domingo. Por conta da quarentena, seus amigos e familiares não puderam visitar o artista e decidiram fazer uma homenagem para ele da calçada em frente sua casa, no bairro de Santa Teresa, no Rio de Janeiro. Confira os parabéns em tempos de quarentena de amigos e familiares do artista.

Por conta da pandemia do coronavírus, a festa precisou ser cancelada, mas isso não impediu de fazerem homenagens.



De máscaras e à distância, amigos e parentes do ator cantaram parabéns para ele, que ficou emocionado assistindo tudo da sacada de sua casa.

A Fundição Progresso também fez questão de lembrar do artista nesse dia e fez uma postagem especial em sua conta no Facebook.





O ator nasceu em Vila Nova de Gaia, no Porto, em Portugal, e está no Brasil há várias décadas. Ele foi um dos idealizadores do grupo teatral ‘Asdrúbal Trouxe o Trombone’ e fez diversos trabalhos na TV e no cinema, como a série ‘Sob Pressão’, da Globo e as novelas ‘O Rico e Lázaro’ e ‘Os Mutantes’, da Record TV.



Hoje o dia é dele! Perfeito Fortuna completa 70 anos - a maioria destes dedicados à promoção da arte e da cultura no Rio... Publicado por Fundição Progresso em Domingo, 22 de março de 2020

"Sem encontros presenciais por enquanto, porém com muitos motivos para celebrar o dia dele! Parabéns pelos feitos! Hoje não teve festa mas depois a gente comemora os 70 outra vez", diz a nota.