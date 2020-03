Rio - Em virtude do aumento da movimentação de passageiros identificado neste fim de semana na estação ferroviária de Duque de Caxias (Ramal Saracuruna), a Secretaria de Estado de Transportes solicitou à SuperVia a reabertura para embarque e desembarque da estação Corte Oito, no município da Região Metropolitana, em Caxias, a partir desta segunda-feira.

Com a medida, os moradores de Caxias terão mais uma opção para o deslocamento à cidade do Rio. Além disso, para atender a demanda de passageiros, a concessionária já aumentou a frequência das viagens.



Essa medida resultará na retificação do decreto número 46.983, que determina, entre outras restrições, o fechamento da estação Corte Oito. Dessa forma, reduz para nove o número de estações da SuperVia fechadas para embarque e desembarque: Ramal Japeri (Presidente Juscelino, Olinda, Lages e Paracambi), Ramal Belford Roxo (Coelho da Rocha, Agostinho Porto e Vila Rosali) e Ramal Saracuruna (Jardim Primavera e Campos Elíseos).



As alterações previstas no decreto para o ramal Japeri e extensão Vila Inhomirim (ramal Saracuruna), a partir desta segunda, foram canceladas. Amanhã, a operação seguirá a grade regular dos dias úteis nos horários de pico e vale.



A Setrans ressalta que as demais determinações anunciadas permanecem mantidas. Só podem embarcar nos transportes públicos trabalhadores de setores definidos como 'essenciais' (confira a relação abaixo) e pacientes em tratamento de saúde, com um acompanhante, desde que munidos de atestado médico, agendamento ou outro documento comprobatório da condição médica.



A partir de segunda-feira, haverá controle de acesso em 19 estações (15 da SuperVia, 3 do MetrôRio e 1 da CCR Barcas – confira abaixo). Nesses locais, a Polícia Militar realiza a triagem dos usuários, com o apoio de funcionários das Concessionárias. O embarque ocorre por meio da apresentação de documento de identidade profissional, carteira de trabalho ou crachá funcional acompanhado de identidade oficial.



Sistema aquaviário - No sistema aquaviário, está interrompida a operação nas estações de Charitas (Niterói) e Cocotá (Ilha do Governador).



A operação da linha Praça VX - Arariboia ocorre com intervalos de 30 minutos no horário de pico (das 6h às 9h e das 16h às 18h) e de uma hora nos horários de vale e dias não úteis. Já a operação da linha de Paquetá ocorre com intervalos de até 3 horas.



Atividades consideradas essenciais:



1 - Servidores públicos em serviço, inclusive aqueles relacionados às forças armadas, bombeiro militar, e agentes de segurança pública;



2 - Profissionais do setor de saúde em geral, inclusive individuais que prestem serviços de atendimento domiciliar, excetuando-se os serviços de natureza estética;



3 - Profissionais do setor de comércio relacionados aos gêneros alimentícios, tais quais mercados, supermercados, armazéns, hortifrutis, padarias e congêneres, farmácias drogarias e pet shops, revendedores de água e gás;



4 - Profissionais do setor de serviços tais quais transporte e logística em geral, como transportadoras, portos e aeroportos, motoristas de transporte público, correios, e congêneres, serviços de entregas, distribuidoras, fornecimento de catering, bufê e outros serviços de comida preparada, asseio e conservação, manutenção predial, empregados em edifícios e condomínios, vigilância e segurança privada, lavanderias hospitalares, veterinárias, funerárias, imprensa, serviços de telecomunicação e postos de gasolina;



5- Profissionais do setor industrial que exerçam atividades nas indústrias de alimentos, farmacêutica, material hospitalar, material médico, produtos de higiene, produtos de limpeza, ração animal, óleo e gás, serviços de apoio às operações offshore, refino, coleta de lixo, limpeza urbana e destinação de resíduos, distribuidoras de gás e energia elétrica e companhias de saneamento.



Estações com controle de acesso:



SuperVia - Ramal Japeri (Japeri, Engenheiro Pedreira, Queimados, Austin, Comendador Soares, Nova Iguaçu, Mesquita, Edson Passos e Nilópolis); Ramal Belford Roxo (Belford Roxo e Pavuna) e Ramal Saracuruna (Saracuruna, Gramacho, Duque de Caxias e Corte Oito).



Metrô - Pavuna, Engenheiro Rubens Paiva e Acari



Barcas - Arariboia