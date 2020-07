Alunos usam a poesia e a vista das janelas para recriar a atualidade

Rio - A professora de Literatura e Comunicação da PUC-Rio Clarisse Fukelman fez das janelas bem mais do que um paliativo para tempos de isolamento. Ela propôs aos seus alunos que, embalados por poesias, eles filmassem as próprias janelas, como forma de repensar a vida, as angústias, os sonhos.

Uma turma de 22 alunos, com idades entre 19 e 21 anos, produziram, cada um na sua casa, trechos de um audiovisual que se tornaria um vídeo testemunho daquele grupo. A matéria-prima para o trabalho foram poemas escolhidos por Clarisse, com algumas sugestões dos estudantes.

"Queria apresentá-los um panorama da poesia brasileira do século XX: Adélia Prado, Carlos Drummond de Andrade, Manuel Bandeira. Além disso, tem o português Fernando Pessoa e uma obra da Espanha, integrando uma aluna espanhola que estava fazendo intercâmbio. Ficou bonito ouvi-la recitando García Lorca no original", comenta.

'Janelas da primavera' é o nome do delicado vídeo feito em conjunto. A iniciativa entrelaçou a Literatura com "os dois pilares de mídia mais disponíveis hoje, na reclusão: a janela e a tela do computador", explica a professora.

"Apresentei aos alunos a força da poesia, sua capacidade de renovar, na linguagem, a perspectiva de pensar a vida e responder a angústias, sonhos e dramas humanos. Ela tem um potencial agregador, considerada a distância como condição existencial comum a todos."

O resultado já está no ar: "Eu me emocionei, os alunos se emocionaram, os amigos. E ficou nítido o orgulho deles com o próprio trabalho. Os estudantes comentavam como ficou bonito. Colegas do curso de Letras se comoveram com alguns textos escolhidos. Este momento está muito tenso, e foi um modo de repensar o programa do curso, considerando a crise pessoal e social da atualidade, especialmente no Brasil", explica Clarisse.