Cedae realiza manutenção na Gávea e fornecimento de água é interrompido

Rio - A Cedae realiza, nesta quinta-feira, um serviço para a instalação de registros em rede de água na Rua Marquês de São Vicente, na Gávea, Zona Sul do Rio. A ação terá início às 8h e deve ser concluída até às 18h do mesmo dia.

A companhia informou que para a realização do reparo será preciso interromper o fornecimento de água em parte do bairro da Gávea. O fornecimento de água será retomado logo após a conclusão do serviço e a previsão é de que o abastecimento esteja normalizado em até 24 horas.

Os moradores de imóveis que dispõem de sistema de reserva (caixas d'água e/ou cisterna) não devem sofrer desabastecimento, mas a companhia pede que os consumidores utilizem água de forma equilibrada e adiem tarefas que exijam grande consumo de água.

Clientes podem solicitar o abastecimento por caminhão pipa pelo 0800-282-1195.