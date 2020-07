Viatura da PM capota em acidente e dois policiais militares ficam feridos na Zona Sul

Rio - Uma viatura da Polícia Militar se envolveu em um acidente com um outro carro e capotou, na noite desta terça-feira, na esquina entre as ruas Nossa Senhora de Copacabana e Rainha Elizabeth, em Copacabana, na Zona Sul do Rio. Dois policiais militares do 19º BPM (Copacabana) e um passageiro do outro veículo ficaram feridos.

A equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada para o local do acidente às 23h19 e foram confirmadas duas vítimas, encaminhadas para o Hospital Municipal Miguel Couto. Segundo a Polícia Militar, um passageiro do outro veículo foi encaminhado para a UPA de Copacabana.

O hospital informou que os policiais passaram por exames e já receberam alta hospitalar.

A PM informou que uma perícia foi acionada ao local e a ocorrência seguiu para registro na 13ª DP (Copacabana).