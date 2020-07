Segurança antes de a bola rolar

Mesmo sem centro de treinamento de excelência, altos investimentos ou grandes patrocinadores, o projeto Craques da Vida, na Vila Aliança, planeja o retorno aos treinos com toda a segurança possível. Com a disponibilização de 35 testes doados pelo Flamengo, os jovens atletas e membros da comissão técnica já foram testados, tudo para garantir a maior segurança possível na volta às atividades, provavelmente no início de agosto, para todos os envolvidos.

Há mais de quatro meses sem fazer aquilo de que mais gostam, os jovens talentos do projeto já não veem a hora de retornar ao gramado. Às vezes, a pressa é até demais diante da pandemia, e cabe a Franklin Ferreira, treinador e idealizador do projeto, frear a empolgação dos garotos, já que Bangu - bairro onde fica a comunidade da Vila Aliança - concentra o segundo maior número de mortes pela covid-19 no Rio (377) e quinto maior número de casos (1.796).

"Alguns querem voltar de qualquer jeito, mas temos que voltar com consciência. E estamos trabalhando para isso. É uma ação de conscientização também, para mostrar que a covid-19 não passou e precisamos tomar cuidado", conta o treinador, que vai promover, a princípio, apenas o retorno do elenco sub-18. A ideia é que as demais categorias voltem a treinar no fim de agosto ou início de setembro, mas tudo vai depender da evolução do número de casos nas próximas semanas.

Para a voltar aos treinos, o planejamento inicial inclui a divisão em grupos de dez jogares para realizarem as atividades, evitando aglomerações e possíveis contaminações pela covid-19. Tudo muito parecido com o 'Protocolo Jogo Seguro', elaborado por clubes cariocas e pela Ferj para o retorno do Campeonato Carioca em junho.

"A gente seguiu todo um protocolo de segurança. A sede foi sanitizada, colocamos os materiais deles separados, tudo que for necessário para evitar a contaminação", explica Franklin.

Além da ajuda preciosa do Flamengo com os kits de testagem, realizados pela Veus Technology em parceria com o clube, o Rubro-Negro doou 500 frascos de álcool em gel, que serão distribuídos entre os atletas de todas as categorias e os membros da comissão técnica.