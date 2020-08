Rio - Em tempos de pandemia, as salas de aula permanecem vazias e os encontros presenciais deram lugar às telas de computador com videoconferências e tarefas aplicadas por meio de plataformas digitais. Desde março, quando o avanço da covid-19 impôs o isolamento social e a suspensão dos serviços, alguns professores e instituições criaram estratégias para que o estudo não fosse interrompido.

Com isso, Elaine Antunes, professora de Português e idealizadora do curso pré-vestibular Escreva, focado na redação para o ENEM, buscou reinventar o método de ensino para ajudar os vestibulandos na conquista da sonhada vaga em uma universidade pública. A partir do dia 5 de agosto, o preparatório vai adaptar a redação manuscrita ao modo digitalizado, além de expandir as aulas para alunos de todo o Brasil, também via internet.

No lugar do papel e caneta, um computador e teclado. As redações, que antes eram corrigidas à mão, agora serão enviadas por e-mail e avaliadas on-line. Segundo Elaine, para quem prefere o texto manuscrito, há a possibilidade de postar uma foto legível da redação na plataforma Google Sala de Aula. Os demais podem digitar a redação e publicar na mesma plataforma. A correção é inserida em um drive individual para que cada aluno saiba o que acertou e errou. Ainda segundo a idealizadora do curso, desde o início da quarentena, o material multidisciplinar está sendo compartilhado por este meio. O mesmo vale para os simulados, que são aplicados no horário da aula virtual e com prazo de 2h para o envio. Já as aulas acontecem por Skype, durante 1 hora e 20 minutos, uma vez por semana.



Elaine explica que o aluno, neste curso, não tem apenas aulas de técnicas de redação, mas aprende também sobre o processo de construção de argumentos e o uso estratégico da gramática. “Eu percebi, como professora e membro de algumas bancas de vestibular, que o maior problema das redações é o conteúdo. Então, muitas vezes o aluno domina a forma, por isso vemos muitos macetes para redação, mas o conteúdo, que é o que pesa no texto, não existe ou é fraco”.

De acordo com a professora, em alguns casos, o candidato perde pontos porque não consegue organizar as estratégias e usar referências do conteúdo de outras disciplinas na prática da redação. Por isso, ela reforça a importância de outras matérias como História, Geografia e Sociologia para aprimorar a escrita, dar embasamento teórico, e como consequência, um resultado mais satisfatório na redação dos vestibulares. Elaine orienta: "Não escreva o que todo mundo vai escrever, porque, como corretora de banca, sei que é cansativo ler as mesmas ideias em várias redações".

