Beleza em dia

Mesmo em crescente ascensão no Brasil, o mercado da beleza não conseguiu evitar os impactos da pandemia da covid-19, que fez muita gente que trabalha no ramo sentir os efeitos no bolso. E se não dá para fugir da crise financeira, alguns profissionais da Zona Oeste estão se reinventando para buscar conquistar o público quando tudo voltar à normalidade. O Studio Nanno, no Barra World, aposta no jato de plasma como diferencial para atrair a clientela. A tecnologia permite, por exemplo, a realização da "blefaroplastia sem cortes" - procedimento para corrigir a flacidez da pele das pálpebras -, além de reduzir linhas de expressão e remover pequenas verrugas e sinais, de acordo com a esteticista do salão, Cristina Avila. "O tratamento estimula o colágeno e elastina da pele. No mínimo três sessões, mas depende de cada paciente. O valor por sessão é a partir de R$ 180", explica a especialista, que tem percebido queda no movimento mesmo após a reabertura. A maior demanda tem sido por serviços mais urgentes e de primeira necessidade, como sobrancelhas e depilação. Para atrair mais clientes, o espaço tem oferecido algumas promoções. "Está se normalizando. A cada semana, as pessoas perdem um pouco do medo. Estamos obedecendo todos os pré-requisitos, pedimos que eles (clientes) venham de máscara", conta Cristina. Já no Centro Olímpico, também na Barra, a micropigmentadora Ágatha França aposta na técnica do 'shadow line' para o design de sobrancelhas. O objetivo é deixar o olhar mais marcante e com aparência natural. "A 'shadow line' é a junção da técnica fio a fio com o sombreamento, que possibilita mais volume e definição aos fios da sobrancelha", explica Ágatha. O design de sobrancelhas, aliás, tem sido um dos serviços mais procurados mesmo durante a pandemia. Eulelia Lima, que mora na Taquara, é umas das clientes que já voltou a procurar o salão de beleza depois de mais de dois meses sem frequentá-los. "Costumo ir ao salão para fazer a sobrancelha e cortar o cabelo. Na quarentena, fiquei dois meses sem ir e só voltei em junho. Agora, irei uma vez por mês", conta Lea, que é professora. "Não senti tanta falta porque não estava saindo. Mas sou vaidosa, então gosto de estar arrumada mesmo quando estou em casa", completou.

Tendências entre celebridades

Uma das tendências no mercado da beleza em todo o planeta, os 'foxy eyes' (olhos de raposa) atraem celebridades nacionais, como a influenciadora digital Flávia Pavanelli, e internacionais, como as irmãs Kendall e Kylie Jenner. Rita Ventura, especialista em estética orofacial e harmonização facial, trouxe a novidade para a sua clínica no Recreio dos Bandeirantes.

"Essa técnica estética é minimamente invasiva. Os fios de PDO não são traumáticos, ou seja, são bem aceitos pelo corpo. São fortes, flexíveis, não causam reação à saúde e o processo de absorção é seguido por reação moderada da pele e neocolagênese (formação de colágeno novo)", garante. PDO é uma abreviação de polidioxanona, muito utilizada atualmente para liftings na face.

Segundo a especialista, o procedimento ajuda a eliminar a flacidez facial e as marcas do tempo. Resolve o problema do bigode chinês e da terrível papada, levanta as maças do rosto, devolve o contorno natural da face e pescoço e ainda estimula a produção de colágeno.

Tratamento com placenta

Conhecida no Brasil e no mundo por ser pioneira em harmonização íntima (intervenção nos genitais) e na famosa técnica coreana BB Glow, a Dra. Vanessa Botinho traz para a Zona Oeste a novidade da Bio Placenta, outro tratamento muito adotado por celebridades, que utiliza placenta de ovinos para o equilíbrio fisiológico natural da pele.

"Entre os seus benefícios estão: melhora do consumo de oxigênio das células epiteliais, aumentando e estimulando o processo metabólico celular. Tem ação clareadora da pele e é um líquido calmante que ajuda na cicatrização, sendo também um excelente hidratante celular", assegura.

A placenta garante ainda a nutrição da pele e a hidratação, colaborando para a indução e penetração de outros ingredientes ativos. Vanessa ministra cursos de preenchimento labial, harmonização íntima, jato de plasma, botox, rinomodelação, lipo de papada e fios de PDO.