Polícia prende oito em ação para desarticular braço financeiro da milícia de Ecko em Guaratiba

Oito pessoas foram presas em flagrante, nesta sexta-feira, em operação para desarticular o braço financeiro da milícia de Wellington da Silva Braga, o Ecko, que atua em Guaratiba, Zona Oeste do Rio, que controla ligações clandestinas de energia elétrica, água e TV a cabo.

Com essa ação, a policia estima que a que a milícia da região tenha sofrido um perda mensal de cerca de R$ 250 mil em seu faturamento, além do prejuízo de R$ 180 mil apenas com apreensões de produtos de crime.



De acordo com as investigações da especializada, o grupo liderado pelo miliciano Ecko realizava ligações clandestinas de serviços públicos em residências e comércios, e obrigavam moradores e comerciantes a pagar uma taxa mensal por esse "serviço". Os agentes também verificaram que a milícia local ameaçava os técnicos e funcionários das concessionárias que entrassem na região controlada, impedindo ações e cortes de serviços.

Segundo a Polícia Civil, durante a operação, os policiais estouraram dois pontos de fornecimento de TV a cabo e Internet, o que resultou na apreensão de cabos e baterias de concessionárias de serviço público utilizadas para distribuição clandestina de sinal.



A ação foi feita por agentes Delegacia de Defesa dos Serviços Delegados (DDSD) e contou com o apoio operacional da Delegacia de Combate às Drogas (DCOD), equipe técnica do Instituto de Criminalística Carlos Éboli (ICCE), além de equipes das concessionárias Light e Zona Oeste Mais.