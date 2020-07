Feiras de adoção de animais podem voltar a funcionar no Rio

Rio - O prefeito do Rio, Marcelo Crivella, autorizou a retomada das feiras de adoção de animais a partir deste sábado. A liberação da atividade estava prevista somente para o próximo dia 31, início da fase 5 do "Plano de Retomada". Porém, com o aumento do abandono de animais registrado desde o início da pandemia, a data foi antecipada pela prefeitura.



"Decidimos liberar as feiras porque a adoção é uma das importantes ações de políticas públicas. Ela é uma causa muito nobre, que impacta diretamente na prevenção de riscos à saúde pública e diminui o número de abandono, que é crime", disse Crivella.

Para o funcionamento das feiras, os responsáveis deverão atender às restrições de distanciamento entre as pessoas e barracas, assim como as demais medidas de prevenção à covid-19 estabelecidas pelas Regras de Ouro.



A adoção faz parte das ações que minimizam questões de saúde pública provocadas por animais soltos nas ruas, como acidentes de trânsito, a reprodução indevida de cães e gatos, situações de maus-tratos, a proliferação de zoonoses (doenças transmitidas por animais aos homens) e até agressões a populares.