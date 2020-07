Prefeitura do Rio antecipa retorno das feiras de adoção e animais

Rio - A retomada das feiras de adoção de animais, cuja liberação estava prevista para o próximo dia 31, quando será iniciada a Fase 5 do plano de retomada das atividades no município do Rio de Janeiro , foi antecipada pelo prefeito Marcelo Crivella, devido ao aumento do abandono de animais registrado desde o início da pandemia do novo coronavírus . As feiras estão liberadas desde o último sábado.