Incêndio atinge estação de trem de Japeri

Rio - Após nove dias de um incêndio que atingiu o Casarão Histórico Ferroviário de Japeri , na Baixada Fluminense, uma árvore que fica em uma plataforma da estação de trem do município pegou fogo. As chamas começaram na noite de segunda-feira e o Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 22h30. De acordo com a corporação, o fogo foi controlado às 7h10 desta terça-feira e ninguém ficou ferido.A Agência Reguladora de Serviços Públicos Concedidos de Transportes Aquaviários, Ferroviários, Metroviários e de Rodovias do Rio (Agentransp) acompanhou os desdobramentos do incêndio na manhã desta terça-feira. Durante o trabalho dos bombeiros, alguns trens precisaram aguardar ordem de circulação e uma das salas da estação ficou sem energia elétrica. O sistema de áudio do local está inoperante e vai passar por reparos.A Supervia informou que voltou a acionar os bombeiros por volta das 8h desta terça-feira, depois que as chamas recomeçaram. Segundo a concessionária, o local precisou ser isolado e o sistema de energia desligado. A circulação do ramal Japeri foi parcialmente suspensa das 9h10 às 10h, com trens seguindo apenas entre a Central do Brasil e Engenheiro Pedreira. A operação da extensão Paracambi também foi suspensa. Outros ramais não foram afetados.Mesmo com o incêndio na noite de ontem, a estação abriu às 3h45, como previsto. Nas redes sociais, passageiros suspeitam que o incêndio teria sido criminoso e estaria ligado ao que atingiu o Casarão Histórico. A Supervia disse que não sabe o que ocasionou o incêndio e que a polícia realiza investigações. Nas redes sociais, passageiros desconfiaram que o incêndio teria sido criminoso, mas a polícia descarta a possibilidade.