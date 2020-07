Hospital Pedro Ernesto cria enfermaria para atender recuperados da covid-19

Rio - O Hospital Universitário Pedro Ernesto (Hupe-Uerj), em Vila Isabel, na zona norte do Rio de Janeiro, criou uma ala na enfermaria de cuidados especiais para receber pacientes que tiveram covid-19 . O objetivo é atender quem ficou internado no centro de terapia intensiva (CTI), e que, após o tratamento, mesmo sem a presença do coronavírus, não tem ainda condições clínicas para retornar com segurança para casa.

O médico intensivista Hupe-Uerj, Marcelo Canetti, lembra que, durante o período de pico, o hospital chegou ter mais 160 doentes internados, praticamente a metade deles em terapia intensiva. Após a alta do CTI, os pacientes ainda continuavam o tratamento no hospital até ficarem negativos para o vírus.

A ideia de uma enfermaria no hospital para recuperação pós-covid surgiu em maio quando a primeira foi aberta com 13 leitos. Hoje, 18 pacientes estão sendo reabilitados nesse atendimento. Segundo Canetti, as enfermarias para tratamento pós-covid já atenderam cerca de 60 pacientes.

“Muitos negativavam a covid-19, mas continuavam precisando de cuidados hospitalares ou pela doença de base, que não estava compensada, como um diabético ou um paciente com problema cardíaco crônico, ou pelas sequelas da doença.. Com períodos de internação prolongado no CTI, os pacientes saíam com fraqueza muscular intensa, dificuldade de se alimentar sozinho. Como ficavam entubados muito tempo, tinham uma atrofia muscular severa. Saíam do CTI, mas não podiam ir para casa”, disse o médico.

No local, eles recebem cuidados de uma equipe multidisciplinar com médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, nutricionistas, assistentes sociais e suporte psicológico das sequelas do isolamento e do período de internação.