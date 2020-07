Rio - A Secretaria de Saúde do Rio de Janeiro informou que, até esta terça-feira, 13.033 pessoas morreram por causa do coronavírus no estado. Entre os 159.639 casos confirmados, 136.941 pacientes se recuperaram da doença. São 157 óbitos e 1.805 casos novos nas últimas 24h.

*Matéria em atualização