Suspeito de tráfico de drogas é preso na Zona Norte

Rio - Agentes da Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) do Centro do Rio prenderam um jovem, de 20 anos, nesta terça-feira, em Irajá, na Zona Norte da cidade. De acordo com a especializada, contra Alexandre Freire Nascimento havia um mandado de prisão pelo crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Ainda segundo a delegacia, em 2018, Caio, conhecido como Batata, havia sido preso em flagrante por integrar o tráfico da comunidade do Fumacê, em Realengo, na Zona Oeste. Pelo crime cometido em 2018, o suspeito foi condenado a pena de 5 anos no regime fechado.