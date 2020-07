Passagem de frente fria traz chuva até sexta-feira

Rio - A passagem de uma frente fria ao Rio, a partir desta quarta-feira, traz previsão de chuva até sexta-feira, de acordo com o Alerta Rio. Segundo o sistema de previsão da prefeitura, a temperatura máxima desta terça-feira chegou a 35,2°C às 13h45, em Guaratiba, na Zona Oeste. A mínima de 16,6°C foi registrada no Alto da Boa Vista, na Zona Norte.

Nesta quarta-feira, a previsão é de céu parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva isoladas

a partir do final da tarde. Já na quinta-feira, a previsão é de céu nublado a encoberto com chuva fraca a moderada.

Na sexta-feira, a previsão é de céu nublado a encoberto com chuva fraca isolada durante a madrugada e o período da manhã.