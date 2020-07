MetrôRio esclarece sobre uso de máscaras

Rio - O uso de máscara se tornou obrigatório nas ruas, em estabelecimentos comerciais e em áreas públicas e privadas, inclusive no transporte público no Rio de Janeiro. Sua não utilização ao embarcar no metrô pode acarretar em registro de ocorrência. A concessionária, ao flagrar a ação, pode acionar os órgãos competentes, tendo em vista a prática de infração. Para além de penalidade de multa ou outras medidas legais cabíveis, usar máscaras de tecido é um ato simples e de empatia, que ajuda a conter a disseminação do coronavírus e é capaz de salvar vidas.



O MetrôRio vem informando frequentemente os passageiros sobre a obrigatoriedade do uso de máscaras por meio de avisos sonoros veiculados mais de 200 vezes ao dia em cada estação, publicações nas redes sociais, mensagens de áudio e vinhetas de vídeo no interior dos trens e placas informativas nos acessos às estações. Os avisos sonoros alertam também sobre a prevenção ao coronavírus e a importância de evitar aglomerações.



A obrigatoriedade do uso da peça é amplamente difundida pelas autoridades, pela imprensa e nos meios de comunicação, se tratando de uma atitude cidadã, de respeito aos demais usuários do sistema. Ainda assim, alguns clientes são flagrados sem máscara nas rondas feitas pelos agentes de segurança durante as viagens. Ele usam a peça somente ao ingressar na estação, onde só é permitido entrar com máscara, e a retiram após embarcar. As pessoas vistas nesta situação são orientadas pelos colaboradores a vestir a proteção para poder seguir viagem.



A operação do MetrôRio segue com funcionamento regular nas linhas 1, 2 e 4, com todas as estações abertas. Além de manter a operação, a concessionária reforçou a limpeza e a higienização de trens e estações contra a Covid-19