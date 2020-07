Rio - O corpo do estudante de Direito atingido na segunda-feira por um tiro nas costas quando voltava do barbeiro na Praça Seca, na Zona Oeste do Rio, será enterrado na manhã desta quarta-feira. O sepultamento está marcado para 9h, no Cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap. Caio de Jesus Barbosa, de 24 anos, era evangélico e teria, na terça-feira, um ensaio de fotos com a noiva, o que o motivou a cortar o cabelo. O casamento estava marcado para setembro Estudante de direito e músico na igreja evangélica que frequentava, o rapaz estava no último período da faculdade e sonhava em se tornar juiz ou delegado.A Delegacia de Homicídios da Capital instaurou um inquérito para apurar a morte. O jovem morreu em meio a um confronto na comunidade da Barão,na Praça Seca, uma idosa que estava dentro de casa também foi baleada. A mulher foi atingida por um tiro de fuzil na perna e está internada em um hospital particular.Em meio a uma disputa entre tráfico e milícia, um intenso tiroteio no Complexo do Lins na manhã desta quarta-feira provocou o fechamento da autoestrada Grajaú-Jacarepaguá . A Polícia realiza uma operação no local."No último domingo ele fez uma pregação na igreja falando sobre o luto, hoje a minha família vive esse luto. Parecia que ele sabia que alguma coisa estava para acontecer", disse, aos prantos, o irmão Diego de Jesus Barbosa.Caio era o segundo filho de quatro irmãos. Abalados com a perda do filho, os pais estão em estado de choque. O rapaz trabalhava como motorista de aplicativo para ajudar nas despesas, pregava e tocava na igreja.De acordo com a família, Caio saiu de casa para cortar o cabelo em um rua próxima. O jovem foi baleado nas costas, perdeu a direção do carro e colidiu em uma árvore.