Rio - Um mototaxista foi baleado na noite de terça-feira no Morro do Vidigal, no Leblon. José Lindemberg foi atingido na região lombar, deu entrada no Hospital Municipal Miguel Couto, passou por cirurgia nesta madrugada e, no momento, tem quadro estável de saúde.

Segundo a Polícia Militar, militares da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) Vidigal foram atacados e reagiram enquanto faziam patrulhamento próximo da localidade conhecida como Largo do Santinho. Ainda segundo a PM, em seguida, os policiais foram informados que uma pessoa havia sido ferida e foi socorrida por outras pessoas ao Hospital Municipal Miguel Couto.

Não houve policiais feridos e uma viatura foi atingida. A ocorrência foi encaminhada para a 15ª DP.