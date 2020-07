Frente fria provoca nebulosidade e chuva fraca na cidade do Rio

Rio - A cidade do Rio amanheceu com o céu nublado e chuva fraca em pontos isolados nesta quarta-feira com temperaturas em torno de 22ºC. De acordo com o Alerta Rio, a aproximação e passagem de uma frente fria provocará aumento de nebulosidade na cidade. Durante a madrugada, houve registro de rajada de vento moderado nas estações Forte de Copacabana (50,8 km/h), Jacarepaguá (41,4 km/h) e Base Aérea de Santa Cruz (48,1 km/h).

Há previsão de chuva fraca a moderada, mais intensa durante a noite, e ventos moderados ao longo do dia de hoje. A máxima é de 27ºC. Ás 10h, houve registro de chuva em Jacarepaguá e no Alto da Boa Vista.

A partir do período da noite, há condições para a ocorrência de pancadas de chuva moderada. Segundo o Centro de Operações da Prefeitura, os ventos se intensificam na quinta-feira (30), podendo ser forte já a partir do período da madrugada (até 76 km/h).

Previsão para os próximos dias

Segundo o Sistema Alerta Rio, na quinta-feira (30/07), a entrada de umidade vinda do oceano vai manter o tempo instável. Há previsão de chuva fraca a moderada ao longo do dia, com ventos moderados a fortes (velocidade de até 76 km/h). As temperaturas caem e a máxima prevista é de 24ºC. O Alerta Rio acrescenta que as últimas atualizações dos modelos numéricos de previsão do tempo indicaram um aumento no acumulado médio de chuva para a quinta-feira (30/07).

Agora, esses modelos estimam que chova, em média, 20 mm ao longo do dia e em toda a cidade.

Na sexta-feira (31/07), a umidade continuará vindo do oceano e, por isso, há previsão de chuva fraca isolada, nos períodos da madrugada e da manhã. Os modelos numéricos de previsão do tempo estimam, em média e para toda a cidade, que chova menos que 5 mm para a madrugada e a manhã de sexta-feira (31/07).

No sábado (01/08) e no domingo (02/08), a nebulosidade diminui e não há mais previsão de chuva na cidade do Rio.