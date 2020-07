Rio - A Polícia Civil prendeu, nesta terça-feira, um homem suspeito de ser o o armeiro da milícia da Ilha de Guaratiba, na Zona Oeste do Rio. Ele foi preso em flagrante por agentes da 35ª DP (Campo Grande) em uma uma investigação voltada para a atividade de formação de milícias e grilagem de terras no Caminho do Boqueirão, na Ilha de Guaratiba.



No local, foram apreendidas uma pistola .380 com numeração raspada, dois carregadores cheios, duas espingardas calibre 28, uma espingarda calibre 32 e um revólver calibre 32 e munições.

No celular do suspeito também havia fotos e conversas sobre a venda de diversas armas.

O preso foi autuado por posse e porte ilegal de armas, ele foi conduzido para a administração penitenciária e ficará à disposição da justiça.