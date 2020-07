Rio - Um homem, de 29 anos, foi preso em flagrante, nesta terça-feira, pelos crimes de tentativa de homicídio e tentativa de estupro, contra um casal de idosos. Policiais da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (DEAM Nova Iguaçu) realizaram a prisão em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.



De acordo com as investigações, o suspeito é pedreiro e estava realizando serviços na casa das vítimas, no bairro Califórnia, quando tentou estuprar a idosa de 83 anos. O marido da vítima tentou ajudar a mulher e foi agredido gravemente pelo homem.

Uma vizinha do casal percebeu a ação e comunicou aos agentes da unidade.



Ainda segundo os policiais, buscas foram realizadas e o suspeito foi encontrado escondido na casa de familiares.