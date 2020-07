Rio - A câmara do vereadores do Rio aprovou, na noite desta terça-feira, o projeto de lei que altera os parâmetros urbanísticos da cidade. O projeto de lei de autoria do Poder Executivo, que prevê o pagamento de contrapartida para licenciamento e legalização de construções e acréscimos nas edificações no Município foi aprovada a 28 votos a favor e 19 contra.

Segundo projeto, o objetivo é gerar recursos para o enfrentamento das crises sanitária e econômica oriundas da pandemia da covid-19. O texto ainda precisa ser sancionado pelo prefeito Marcelo Crivella.



A proposta recebeu inicialmente 14 emendas que modificam ou alteram o texto original e uma foi rejeitada pelo colegiado.



No encerramento, o presidente da Câmara do Rio, vereador Jorge Felippe (DEM), convocou a próxima sessão virtual para esta quinta-feira, a partir das 15h.