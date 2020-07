Rio - O Colégio Pedro II, uma das mais tradicionais instituições públicas do Rio, não deverá retomar as atividades presenciais em 2020 por causa da pandemia do novo coronavírus, a menos que haja condições sanitárias seguras para o retorno dos alunos.



Em comunicado divulgado nesta quarta-feira, a instituição informou que a volta às aulas acontecerá de maneira online a partir do mês de setembro. De acordo com o colégio, haverá o mínimo de 800 horas/curso, conforme a determinação do Conselho Nacional de Educação.

Além disso, haverá ainda um novo auxílio financeiro de R$400 para os estudantes em vulnerabilidade social, um auxílio de inclusão digital para os alunos que não disponham de acesso à internet e a manutenção do período de férias escolares em janeiro de 2021.



O Colégio Pedro II tem 14 campis, sendo 12 no Município do Rio, um em Niterói, Região Metropolitana, e em Duque de Caxias, Baixada Fluminense.